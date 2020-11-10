8月底蔡英文總統突然宣布要開放萊豬進口，引發輿論譁然，質疑政府是否因為受到美國壓力才要罔顧民意堅持開放。然而11月2日立法院詢答中，民進黨立委高嘉瑜質問，是否由我方主動決定開放萊豬而不是美國要求？外交部並未否認。這段答詢內容流出後，在網路上引發強烈反彈。

政府宣稱開放萊豬有助我國對美經貿談判進展，11月2日民進黨立委高嘉瑜在立法院外交及國防委員會質詢時首先問外交部次長曾厚仁，我國在美國總統選舉前就決定開放萊豬，未來如果拜登當上總統，是否又要重新進行雙方經貿談判？曾厚仁宣稱不會，因為我國已宣布政策，且已在立法院內有諸多討論。

高嘉瑜聽不下去，直言立法院有討論和美國國內有無討論是兩回事，追問決定開放萊豬「是美國主動要求還是我方自己主動拋出善意？」，曾厚仁回稱「這是我方就整體國家利益作…..」

高嘉瑜再度打斷，指出「所以是我方主動拋出善意，但這善意是做給川普，之後如果是拜登」、「人家買不買帳？領不領情？」、「目前沒有看到美國貿易談判代表對這方面釋出善意？」

曾厚仁並未否認是我方主動開放萊豬的說法，但他辯稱，我國宣布開放萊豬後，美國兩大黨和拜登都表達歡迎，所以對川普釋出善意之說不正確。

對於高嘉瑜提到當天立法院場外有諸多團體抗議擔心萊豬進校園，曾厚仁表示並不擔心自己的孩子在學校吃到萊豬，因為他自己在美國多年就都吃美豬。

此外，高嘉瑜指出，之前與美國經貿談判時，美國不滿我方禁止基改食品進入校園，為什麼這次不能用同樣魄力要求萊豬不進入校園？是因為美國有要求？

曾厚仁宣稱這是不同的兩件事情，「美方並沒有就我們開放這件事情施壓」，高嘉瑜再度質疑，既然美國沒有施壓，為什麼不能和基改食品一樣，禁止萊豬進校園？如果萊豬可以，未來美方是否會進一步要求基改食品進入校園？

曾厚仁推稱這方面不是外交部執掌，但高嘉瑜直言這些都屬於外交談判一環，都是談判籌碼，如果一步一步放鬆，到底換來甚麼？如果標準不一，會讓外界質疑，外交部應做好溝通。

相關質詢影片、文字曝光後，在各大社群媒體廣傳，引發民眾強烈反彈，網友痛批「是我們執政黨自己要人民吃瘦肉精的，不是美國要求的...真是可惡」「敗家子的蔡英文政府！！！」

(中時 )