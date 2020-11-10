台北市長柯文哲9日被問及是否與國民黨北市議員羅智強結盟，柯回「想太多！」不過羅10日表示，柯是「想太少」，若是說台北市長選舉結盟當然想都不用想，但制衡民進黨獨霸濫權，在中天關台風波中，他與柯為新聞自由挺身發聲，促成的「推動市政進步的同盟」與「制衡者的同盟」，那一秒都不用想，「Why not？」

羅智強表示，從政黨的主體性來説，他不會、也不可能和柯同盟，他目標就是爭取2022代表國民黨參選台北市長，若初選勝出，他有信心為國民黨贏回北市，

但若初選輸給其他國民黨同志，他也會100％支持國民黨初選勝出者，所以若是指台北市長選舉的「羅柯同盟」，不用想太多，除非民眾黨不推派人選，決定支持國民黨，「想都不用想」。

「然而在選舉之外羅柯同盟，真的是想太多嗎？」羅智強說，在促進北市的建設發展上，只要是對北市有利，即便政黨不同，羅柯為什麼不可合作？他建議過柯建立制度，杜絕民代對違建的關説請託，柯也接納，提出了「違建爭議處理委員會」的新作法，他第一個表態支持。

羅說，柯曾說「像羅智強就很有氣魄，他完全不接受這種違建的陳情，若每個議員都像羅智強這樣有guts、氣魄，讚啦」，他也建議並支持柯的囤房稅政策、限制建築物懸掛競選看板政策、推動北市公投自治條例的修正還權於民，率先為北市砲轟中央廢印花稅，均被柯採用，成功擋住了中央，為北市保住了每年50億的財源。

「能夠捍衛台北財政、推動台北建設、實現台北正義、改善台北環境，羅柯為何不可同盟？」羅說，面對民進黨的濫權獨霸，在野黨合作都不一定能夠制衡民進黨，何況是不合作呢？以捍衛新聞自由為例，當柯在中天關台風波中，挺身為新聞自由發聲，他第一時間喊讚；同樣的，即便他不喜歡陳水扁，當扁提醒民進黨「台灣不能只有一種聲音」時，他也一樣不吝給予肯定，這算不算「羅柯同盟」？

(中時 )