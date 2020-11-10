複合式養生料理訓練班學員們習得勞工安全與食品安全衛生及36道養生料理的專業技能。（陳育賢攝）

複合式養生料理訓練班學員們習得勞工安全與食品安全衛生及36道養生料理的專業技能。（陳育賢攝）

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，結訓的30位學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─複合式養生料理訓練班」第02期近日結業，30位學員們習得勞工安全與食品安全衛生及36道養生料理的專業技能，創造勞工在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的30位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的「複合式養生料理訓練班」，課程內容是指導勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識、環境及器具保養知識等專業，以及讓學員學會運用炒、煸、燴、燜、蒸、燒等烹調法，學會包括杜仲巴戢燉鮮魚、麻油雞粒炒飯、沙篸玉竹蘋果煲…等36道作品專業技能，讓學員成為複合式廚師或自行創業，並發展學員溝通協調、創新、危機處理、學習發展、經營全面思考等能力。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )