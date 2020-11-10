證交所公布，10月台股定期定額投資金額為17.81億元，較9月的17.57億元持續增加，再創該項業務開辦以來新高，不過，從單月增加僅0.24億元來看，成長趨勢明顯趨緩，11月能續創新高，備受關注。

台股盤中零股交易於10月26日上路，證交所原預期可望帶動定期定額金額同步成長，主因提供券商較好的買進機制，不過，市場也有人認為，投資人可以直接在盤中買零股，可能減少透過券商定期定額投資。

證交所並公布，10月集中市場成交量週轉率為9.33％，較9月的12.36％明顯減少；另10月當沖成交值占比33.29％、平均每日當沖戶數76,438戶，均較9月的33.87％、80,930戶減少；至於ETF成交值占比仍住持4.52％的水位，與9月的4.68％相較略低。

此外，10月自然人成交值比重61.46％、外資成交值比重28.83％，都與9月的61.11％、28.74％差不多；10有交易戶數218萬8,896戶，則較9月249萬1,821戶大幅減少30萬戶，顯示市場熱度略降。

(工商 )