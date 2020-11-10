詐欺集團蘇姓車手，以假檢察官名義詐騙黃姓婦人78萬元，蘇男得手後，被同行蕭姓男子3嫌假扮的假警察「黑吃黑」搶走蘇男78萬元；事後黃婦報警，檢警循線逮捕蘇男，查出蘇嫌3人因同行自大陸電信詐騙機房得知蘇男取款，計畫「黑吃黑」；台北地檢署今依強盜、槍砲等罪起訴蕭嫌3人。

檢方調查，今年5月26日，詐騙集團藉口銀行帳戶因洗錢遭凍結，詐騙黃婦，黃婦前往北市錦州街附近的公園停車場，將78萬元現金交給由蘇姓車手所假扮的假檢察官，但蘇男剛得手，就被自稱警察的3人壓制，搶走蘇男騙來的78萬元及手機等財物後離去。

蘇男因自己是詐騙車手，不敢追問，躲回台南老家避風頭；事後黃婦知悉遭詐騙，向警方報案；檢警才查出，原來當天搶走蘇男的假警察3人，其實也是詐騙集團同行，蘇是被同行「黑吃黑」，將蘇騙走的78萬元從中「攔胡」。

警方循線逮捕當天行搶的蕭男、柯男及負責把風的柯男女友3人，並查獲蕭、柯持有改造手槍1把及子彈27顆。蕭男供稱，他因是接獲大陸詐騙機房的線報，得知蘇男與黃婦相約取款，才預先埋伏假扮警察行搶。

檢方今依強盜、槍砲等罪起訴蕭嫌3人，並追緝在逃綽號「阿義」的同夥。至於蘇男假扮檢察官行騙黃婦部分，檢方仍在偵辦中。

(中時 )