輝瑞(Pfizer)與BioNTech合作開發出有效率90%新冠疫苗，道瓊工業指數收盤爆噴逾800點，VIX恐慌指數盤中也一度觸及8月來最低點，但尾盤又快速揚升，收漲3.58%，報25.75，專家指出主因是類股輪動，以及中長期政治風險，其中類股輪動帶來的波動可能會延續到下周。

VIX恐慌指數用於衡量標普500指數期權隱含波動性，可以了解市場對未來30天標普500指數年化波動率的預期程度，簡而言之，指數代表百分比，越高表示波動率越大。

分析是大致都同意疫苗對深陷疫情的歐美來說是利多，但市場上不存在百分之百好消息，任何利多一定都有副作用，例如免於疫情看到曙光，生技股、航空股、觀光股、能源股固然受惠，但科技股和遠端工作概念股如Zoom之類的公司就是最大受災戶。那斯達克指數周依下跌1.53%，科技巨頭除谷歌(Google)母公司Alphabet漲不到0.1%外全面收黑，正是最好說明。

類股輪動也帶動獲利了結風潮，而且不只在股市，期貨、選擇權投資人也對科技股或其他在疫情間獲利的類股開始平倉。跨國投資銀行RBC資本市場(RBC Capital Markets)指出，短期看多期權部位沉重，類股輪動持續，就會持續造成市場波動，看多部位的減倉會加劇股市變化。

湯普森資產管理合夥人湯普森(Matt Thompson)說，市場對拜登(Joe Biden)入主白宮並不像其競爭者川普(Donald Trump)那樣拒不承認，關鍵在參議院，因為民主黨繼續掌控眾議院之下，參院是共和黨阻止對手完全執政的最後堡壘，目前兩黨平分秋色，喬治亞州明年1月第2輪選舉結果出爐後產生的2席很關鍵。

共和黨若能拿下喬治亞州2席參議員，現任參院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)這位對民主黨強硬不遜於川普的老共和黨人可望阻止拜登諸如企業稅、富人稅、加強對科技巨頭監管等可能殺傷市場的政策。若2席都被民主黨拿走，儘管席次上是平手，形同民主黨勝出。

因為根據美國憲法第1條第3款第4節，參議院議長由副總統兼任，雖然副總統沒有參議員資格，但在表決出現平手(因參議院共100席)時，副總統可以投票打破僵局(但沒有平手就無投票權)。換言之，賀錦麗(Kamala Harris)可能因此在新政府中有更大話語權。

也有分析師在意的是更近期的因素而非參議院，即現任總統川普拒絕認輸而發起的法律戰。RBC資本市場股票衍生商品策略師席佛嫚(Amy Wu Silverman)說：「如果政權交接之路不順，也會提高市場波動率。」

(中時新聞網)