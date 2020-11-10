屏東縣議會10日進行縣長施政總報告，報告後縣議員蔣月惠拿起「誰殺了李吉弘」（前屏東縣地政處長）的牌子，質疑縣長在凌雲眷村拆遷上給李太大壓力，才導致其猝逝，潘孟安聽聞氣得拍桌大罵「荒唐！」要蔣不要作秀、不要消費死者。

前屏東縣地政處長李吉弘9月12日在家中突然倒下猝逝，讓許多人錯愕，潘孟安事後也在臉書上發文哀悼。沒想到10日潘施政報告後，蔣月惠拿著「誰殺了李吉弘」的牌子，質疑是因為縣府給李太大的壓力，才導致其猝逝。

她說，上司給下屬壓力是無形的殺手，李吉弘今年承攬很多業務，包括凌雲里、太平里、西市場等拆遷問題，尤其是凌雲里被要求在1個月內完成，在農曆七月要求住戶遷移祖宗牌位，結果隔天李就猝死了；這是因為縣府給他太多壓力，承受不了就走了。

潘孟安氣得拍桌大罵「荒唐！」要蔣不要秀過頭，「太可惡了！」居然把李拿來作秀，真是可惡至極。每個公務人員都該戮力從功，但不該被蹂躪，更不該如此消費死者。

蔣月惠馬上起身大聲反駁，質疑潘虐待下屬，潘孟安聽了直搖頭。因蔣仍大聲咆哮，議場將蔣的麥克風消音，議長周典論也馬上站起來制止，要她別再咆哮，其他議員也紛紛聲援議長。

李吉弘的太太事後回應，表示先生的專業被肯定，工作也很認真，很盡忠盡責，請蔣議員不要再說，不要再消費他，還給家屬平靜的空間。她說，先生生前對潘孟安的理念很認同，做該做的事，縣長也一直對他們家很照顧。

(中時 )