疾病管制署表示，世界衛生組織(WHO)公布中國大陸1例H9N2流感及寮國1例H5N1流感病例，為本流行季（10月起）首2例新型A型流感病例。其中，中國大陸廣東省珠海市3歲女童於10月12日發病，寮國沙拉灣省1歲女嬰於10月13日發病；個案發病前皆曾有家禽暴露史或住家附近有活禽。基於當地可能具環境暴露風險，目前廣東省已列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示(Alert)，並於11月9日起提升寮國至第一級注意(Watch)。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，中國大陸在廣東省出現一例通報病例，是三歲女童，有家庭暴露史，病狀輕微，同住家人沒有發病，該國共累積七例案例。ＷＨＯ表是，家庭環境中持續檢出病毒，預期還是會出現病例，但人傳人應該是機會不大。

疾病管制署表示，全球H9N2流感自2013年迄今累計48例，以中國大陸38例為多，其次為埃及3例、孟加拉及香港(自廣東省移入)各2例，阿曼、印度及塞內加爾各1例，迄今累計1例死亡，致死率2.1%。

疾管署表示，全球H5N1流感自2003年迄今共17國累計通報862例，通報國家以埃及、印尼及越南為多，迄今累計455例死亡，致死率52.8%；惟全球已逾一年未出現病例。WHO表示，由於家禽及環境仍檢出病毒，預期仍會出現病例，惟病毒於人類間尚未具持續傳播能力，故人傳人傳播風險低。

目前新型A型流感旅遊疫情建議包含中國大陸安徽省、福建省、廣東省、湖南省及山東省為第二級警示（Alert），中國大陸其他省市及寮國為第一級注意（Watch）。

預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，其他國家開始出現新型流感個案，接到寮國與大陸分別通報流感，主要途徑都是當地禽類帶有病毒傳染給人類，雖然人傳人風險低，但環境中一直有看到病毒，因此不能排除禽類感染人類風險。因此提醒若有到這些國家，接觸禽類一定要勤洗手。接觸禽類、蛋類都應該要洗手。

疾管署提醒，國人前往上述國家時，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

(中時 )