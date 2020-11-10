竹南國家衛生院今年科普日，10日在國衛院熱鬧登場，今年增加至19個科普關卡，今年最夯的話題─新冠肺炎成了科普日活動中的重頭戲，包括頭份、竹南地區高中、國中小共近500名學生到場，讓現場充滿了歡樂與智慧。

竹南國衛院是連續第2年舉辦「國衛院科普日」活動，由於去年科普日受到參加學校及學生熱烈肯定，所以今年國衛院擴大舉辦規模，全新打造19個精彩的科普遊戲關卡，邀請頭份、竹南地區國小至高中學生前來。

今年最夯的話題，自然是新冠肺炎，因此國衛院科普日最重要主題就是與新冠病毒防疫有關的主題，包括，AI防疫大作戰、抗疫新藥「瑞德西韋」你是誰？、新冠病毒疫苗大揭密、鄉間小草遇上世紀大病毒、用人工智慧找到關閉病毒的鑰匙等五道關卡，透過問答與實作，讓大家都能更加認識新冠病毒，並學到正確的防疫新知。

國衛院10舉辦科普日，小朋友領到闖關卡後高興得逐關學習。（謝明俊攝）

其他科普關卡的內容則是包羅萬象，從最小的細胞到人體的心臟、從隨處可見的蚊子到難得一見的實驗小鼠等。國衛院還特別邀請5間民間企業贊助，提供相關熱門議題，如：健康保衛戰─認識你的腳丫子、葡萄王活力總動員、歡迎來到鼠兒王國等，豐富的內容，保證讓大家學得開心、玩得盡興。

國衛院長梁賡義表示，近年來國衛院積極推動科普教育，特別是去年「國衛院科普日」是國衛院第一次舉辦大型的科普活動，獲得很大的迴響。今年，國衛院經教育部選定為「臺灣科學節─十大科普基地」，在科技部與國內五家企業的大力支持，代表著各界對於國衛院推動科普教育的重視與肯定。希望透過今天的科普活動，讓學生們都有機會在課堂外，透過近距離的互動，一同領略科學的美妙。

國衛院10日舉辦科普日，贊助廠商設置足底壓力測試機，來量測製造最舒適的鞋子。（謝明俊攝）

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