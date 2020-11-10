新北市長侯友宜10日出席今年度資深民防人員表揚大會，共頒發337位資深服務滿20年以上資深民防人員，其中69歲蔡月霞是少數女性以及年齡最長的民防人員，她從41歲時朋友介紹下進到義警圈，目前主要是到板橋各國小指揮交通，擔任義警令她感到無比充實。

侯友宜10日前往三重社教館所舉行「109年度資深民防人員表揚大會」，他逐一頒發、合影337位服務滿20年以上資深民防人員後致詞表示，今年是庚子年，發生了很多不好的事情，幸好警方都迅速破案，而民防人員更是支撐新北警力中背後安定的力量。

侯友宜表示，他擔任過警政署長、新北副市長到現在擔任新北市長，新北資源不如北市，但警方業務卻比北市繁重許多，而擔任基層警察大多是中南部子弟較多，有些人因家庭因素選擇回到家鄉，因此新北警力流動速度快，幸好有賴民防人員的投入，以穩定警力不足的現象。

其中，頒獎中年齡最大、少數女性的69歲蔡月霞獲獎表示，她在早餐店、麵包店工作，41歲時在朋友介紹下開始進到義警圈，擔任義警的主要工作是到各國小指揮交通，家人們都很支持她，只要她要值勤家人們都會幫她代班，每當看到孩子們天真快樂的笑容，她覺得擔任義警的一切辛苦都值得了！

侯友宜10日前往三重社教館所舉行「109年度資深民防人員表揚大會」，他逐一頒發、合影337位服務滿20年以上資深民防人員（戴上容攝）

(中時 )