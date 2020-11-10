美國高科技股在道瓊工業指數周一大漲逾800點之際，竟多逆勢大跌，使台股電子族群承壓，在台積電、聯電、聯發科及廣達等短多人氣指標股悉數拉回修正下，即便台塑四寶、國泰金、富邦金等傳金龍頭股力撐盤勢仍無力回天。

大盤開低震盪走低，加權股價指數終場下挫45.75點，報13081.72點，跌幅0.35%，成交2487.71億元。不過，盤勢拉回可暫短線創新高後之技術回檔修正格局，而且低檔萬三大關與5日線有守，顯示短多仍上風。

重量級集團股表現不振者，還包括鴻海、友達、群創、長榮海運、和碩、台灣大及台達電。

而短線力挺多方者，還有股王大立光、中鋼、兆豐金、中信金、第一金、玉山金、元大金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、仁寶、台泥、遠東新、亞泥、統一及台玻等。

另外，傳產股短多演出亮麗者，包括塑膠、玻璃、營建、觀光、油電、航空與食品等族群，皆係具題材誘因，如國際油價大漲、新冠疫苗將出爐可望激勵報復性消費大舉出爐等，顯示上述產業的波段轉機題材，值密切追蹤。

此外，奧運概念股如豐泰、寶成、聚陽與儒鴻；具看漲誘因電子股如PCB載板南電、欣興；及機電股景氣持穩回溫如上銀、亞德客-KY等也多逆勢大漲，顯示只要題材馬力夠，股價仍不乏表現空間。

櫃買市場方面，觀光類股指數雖大漲，且紡纖、電機與營建等族群也站在多方，但生技、電子雙主流類股指數重挫，加上化學、鋼鐵與航運等族群也拉回整理，使盤勢開低殺低，終場指數報跌1.44%，為165.71點，成交664.72億元。

業內人士指出，台股創新高後拉回幅度不大，且均量持穩回升，目前看起來，仍屬健康架構，後市不必過分悲觀。且亞洲地區主要股市，包括新加坡、日本、南韓、馬來西亞、越南、泰國、印尼及印度等市場，仍紅光滿面，顯示市場看多氣氛仍濃厚。

另外，美股盤後電子盤，目前道瓊期、標普500、那斯達克100及小型股2000等4大期指雖臉色不佳，但不排除僅是極短線漲多修正，以Fed（聯準會）對新冠疫情救市（經濟）不遺餘力觀察，美股波段仍審慎樂觀，除非美國總統大選又有驚人變數之意外，否則美股在大選幾近大勢底定後的發展，仍審慎樂觀。

(工商 )