中菲行國際物流（5609）10日公布第3季營收55.96億元，年增20.79％，稅後盈餘2.72億元，年增160％，EPS2.16元，較上季衰退42.25％。第4季海空運雙旺，法人估中菲行會有優於第三季的表現。

中菲行10日董事會通過109年度前第三季合併財務報告，營收167.84億元，年增29.5％，稅後淨利為8.41億元，年增170.9％，EPS6.68元，較去年同期增加4.22元或171.5％。

公司指出，109年度前三季因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以無繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，困難重重，而中菲行透過超過160個實體通路，運用無往弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

展望未來，中菲行將持續致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者，未來的獲利將可持續成長。

(工商 )