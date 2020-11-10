由製作人深白色成立的音樂廠牌「白晝之樂」旗下新人嘻哈組合「FunOnes翻玩」，今年初成團以來已陸續發行了〈我們的羅曼史〉、〈掛睡〉、〈躺到廢〉、〈吳伯毅〉和〈自然醒〉等單曲，FunOnes翻玩將在11/11光棍節同步推出新歌〈你不單身誰單身〉，MV由深白色繼〈吳伯毅〉3D 列印+動畫MV後再度下海挑戰，並邀來影像達人李掌櫃共同執導，由正妹學妹、永遠猜錯學妹在想什麼的呆萌學長、以及看著學長屢戰屢敗搖頭嘆氣的帥氣麻吉，三人交織而成的可歌可泣的故事。

「FunOnes翻玩」由主唱Zing和饒舌TD二人組合而成，成團三年多，征戰各大音樂比賽獲得好成績，而被製作人深白色相中，經過二年多的觀察和訓練，於今年2020年正式合作，並且陸續推出多首單曲。

主唱 Zing 在〈你不單身誰單身〉MV中挑戰一人分飾五角 : 帥氣主播、韓系偶像、股票分析師、算命老師和直播主，拍攝過程被激發出演戲魂，Zing 說 :「今天真的很過癮，能一次過演出五種不同的角色、一直轉換服裝和髮型，在有限的時間內要換裝完成，也要馬上轉換角色的情緒，真的很過癮，我想挑戰演戲了 ! 」 而負責饒舌的成員 TD飾演呆萌的學長，永遠猜不透正妹學妹的明示暗示，讓身旁的人都被他急壞，甚至連愛神邱比特也無法救他。他們也希望這次的新歌推出後，大家都順利脫魯，找到心愛的另一半。

「FunOnes翻玩」由主唱Zing（右）和饒舌TD二人組成。（白晝之樂提供）

(中時 )