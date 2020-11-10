【現場直播】今新增2名境外移入，指揮中心最新記者會說明｜2020.11.10

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案580、581)，均為來臺工作之30多歲印尼籍女性。

指揮中心表示，案580、581分別於今(2020)年10月26日及27日自印尼搭機來臺工作，入境迄今均無疑似症狀，2人分別於11月8日及9日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

指揮中心指出，由於2名個案來臺至今均無症狀，且於集中檢疫所檢疫期間均未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

莊人祥表示，印尼和菲律賓兩國都是入境檢出風險較高的國家，已經針對社福類移工要求他們都要住進集中檢疫所，且檢疫期滿前再次採檢，其中印尼籍移工有八成都是社福類移工，所以可以說是入境後都會採檢。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計104,380例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含102,711例排除)，其中580例確診，分別為488例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、528人解除隔離、45人住院隔離中。

(中時新聞網)