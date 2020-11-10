晶圓代工廠台積電10月業績滑落，營收新台幣1193.03億元，月減6.5%，為近3個月新低水準。台積電前10月營收1.09兆元，已超越去年整年度水準。

法人分析，工作天數減少，應是影響台積電10月營收滑落的主因。

台積電預期，在智慧手機與車用平台銷售成長帶動下，第4季業績可望攀高，季營收將達124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。

法人推估，台積電11月及12月平均單月營收將落在新台幣1186億至1229億元區間，可望止跌回升。蘋果（Apple）A14處理器與聯發科手機處理器需求強勁，是推升台積電第4季營運主要成長動能。

台積電前10月營收1.09兆元，年增27.7%，並已超越去年整年度約1.07兆元水準，台積電預期，今年總營收將成長約3成。除7奈米業績持續成長外，5奈米將貢獻約8%營收，是台積電營運成長主要動力。（編輯：黃國倫）1091110

(中央社)