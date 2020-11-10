白襪新任總教練拉魯沙(Tony La Russa)有麻煩了，他復出接下白襪總教練的棒子前一天爆出酒駕案，奇怪的是案件發生於今年2月底，卻在他要當教練時才起訴。美媒猜測是因為疫情影響辦案進度，但不至於拖那麼久。

拉魯沙前一次酒駕被抓是2007年，他還是紅雀總教練的時候，他說：「我不確定該講什麼，我很羞愧，我向身邊所有的人道歉，包括紅雀球團與球迷。我很後悔，我會承擔責任，除此之外我覺得沒什麼可說的了。」

2011年世界大賽奪冠後拉魯沙退休，2014年以教練身分入選名人堂，距今幾乎10年沒有掌兵。但是拉魯沙與白襪有深厚感情，教練生涯前8年都是執教白襪(1979-86)，當年他才30多歲。如今返回白襪的拉魯沙剛滿76歲，白襪老闆還是同一個藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)，面對84歲的老友藍斯道夫，拉魯沙大概不忍心拒絕邀約。

經過這麼多年，拉魯沙還是很不像話，他跟朋友吃晚餐飲酒之後開車上路。亞歷桑納警方指出，拉魯沙被攔檢時身上有酒味，還拒絕配合酒測，最後警察持搜索令強行抽血，酒精濃度0.08。拉魯沙不是初犯，被定罪可能要入獄10天。☆中時新聞網提醒：酒後請勿駕車，未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)