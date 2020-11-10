熱血直擊！好市民見警察路上狂奔 豪氣載一程猛追違規車（影／臉書社團《爆料公社二社》／蘇育宣翻攝）

地方的警察杯杯由熱心市民守護！日前一位男騎士在馬路上遇到狂奔的警察，上前聊天才發現員警在取締違規的車輛。男騎士不忍警察苦力追逐，變出言要順路搭載，雖最後沒抓到違規的汽車，但熱血民眾加上熱血警察的故事，直接在網上掀起高潮。

一位男網友在臉書社團《爆料公社二社》中分享一段親生經歷，9日晚間時，他騎著共享電動機車在前往公司的路上，但他一邊騎車看一邊發現前方有位員警在大街上狂奔，熱心的民眾隨即上前詢問「需要幫忙嗎？」員警表示前方有輛汽車違規，男網友便提議「那我直接載你去追」，員警猶豫了一下後便答應。

於是，熱血網友就載著熱血員警開啟了追逐戰，無奈下班尖峰時段車輛太多，追了十分鐘還是殘念，員警便開口說「可能彎走了，那你放我在這裡下車」，男網友發現經過追逐戰後離最初相遇的地方距離很遠，不忍心員警徒步走回去，便再次提議「不然我再載你回剛剛的地方好了！」而經歷這段熱血故事後，原PO也說雖然沒追到車子，但幫助了警察讓他超級開心，更自詡是良好市民。

熱血的文章上傳網路後，網友紛紛興奮回應，「看他跑成這樣真的會很想載他」、「本來不想追了，被你一問不追還不行了」、「幹的好！」、「這麼認真執法的長官不多！值得讚賞。」、「你會有好報的」、「你是好人，他是好警察」、「人生解鎖了內，載警察！」、「可惡！好想給你一張最佳市民獎狀！」

(中時新聞網)