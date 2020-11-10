致命吸引力？新北市一名莊姓男子在工作室性侵女同事得逞，隔天相約談判，男子竟又再度侵犯得逞，還稱「見到妳就忍不住」。被害女同事怒提告，新北地檢署審理後依強制性交罪嫌起訴莊男。

據《鏡週刊》報導，檢警調查，莊男與被害女子是工作室同事，今年5月某日凌晨，莊男見工作室只剩他與女同事，竟將她強拉至客廳沙發親吻、摸胸，女子反抗，要求莊男不要這樣，但莊男不顧她的意願，2度性侵得逞。

事發隔天下午，被害女子約莊男談判，沒想到莊男在道歉後，又把她壓在沙發上猥褻，還說「我看到你就忍不住想要性交」，最後又將被害女子拉到廚房再度性侵得逞。

被害女事後傳訊痛斥莊男，莊男回：「找你聊聊，不想心理有疙瘩」、「簡單講事情發生太突然，我這幾天思考不想因為這樣失去一個朋友」、「等等找你一下，和解書」。

被害女最後決定報警，莊男到案後矢口否認犯行，然被害女下體驗出莊男DNA，檢方審理後依強制性交罪嫌將他起訴。

(中時新聞網)