高雄市一名公車司機，去年10月7日駕駛晚班車，在傍晚近7點回到終點站時，發現車上還有一名睡著女高中生，竟然色慾薰心，當場用手搓揉她的右胸，少女嚇醒後抗拒，司機竟然還持續摸胸強吻，女高中生嚇得掙脫逃離後向母親告知此事並向警方報警，高雄地院審理後重判司機3年4月，可上訴。

根據判決書記載，該名司機任職高雄某家公車業，去年10月7 日18時51分許，開車回到終點站時，看見身著高中制服，因熟睡而錯過車站的少女，認為有機可乘，見四下無人之際，以其右手觸摸揉捏熟睡而不知抗拒之少女右胸。少女驚醒後，司機又以左手環繞甲女，強吻甲女嘴唇並以右手觸摸揉捏甲女左側胸部，直到甲女抗拒後，司機才離開。

根據少女描述，當她發現被襲胸後，司機突然靠近她，還臉帶微笑稱：「妳睡著了」，接著以左手環繞她之頸部，全身壓低，臉部接觸臉部，右手接觸甲女左胸中央並向下滑移，她女隨即高聲尖叫掙扎，被告站起身，左手仍環繞在甲女肩頸部附近，右手則仍停留在甲女右胸。

高雄地院審理認為，公車司機，本應以真摯服務乘客為宗旨，竟反而利用駕駛公車之機會，見少女年幼可欺，熟睡而不知之機，徒手揉捏甲女胸部，女方女醒後，竟又不知收手，反而食髓知味，造成甲女莫大之精神創傷及傷害。但被告並對自己行為感到後悔，對少女及其家屬感到抱歉，也獲得少女母親原諒，仍重判司機3年4月，可上訴。

(中時新聞網)