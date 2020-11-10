台南市南化山區昨（9）日下午到深夜發生3起小區域淺層有感地震，最大震度芮氏規模3.8，據台南市消防局表示，目前皆無災情傳出，南化區公所也未收到災情回報，不過一天連3震，讓當地居民心驚膽跳。
據中央氣象局資料，昨天下午4點27分，台南市政府東偏北方35.5公里處發生規模3.7，深度8.8公里的淺層地震；晚上10點29分又發生規模3.8，深度6.2公里地震；10點30分發生規模3.5，深度6.8公里地震；3起地震震央相距不到5公里。
這3起地震雖然規模不大，但鄰近玉井、楠西、新化、甲仙、六龜、旗山分別皆測到2至1級震度，突來的上下劇烈震動及聲響讓部分居民從睡夢中驚醒，當地網路社群民眾紛紛留言詢問狀況，幸好無災情傳出。
南化區公所區長洪正國表示，昨天下午地震後已請各里查報，由於震央也在南化水庫周邊，水庫管理所巡查後也回報運作正常，公所會持續觀察、掌握狀況。
(中時 )
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