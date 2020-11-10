國民黨前主席朱立倫今天到世新大學演講，有行政管理系學生直接問他，會不會和新北市長侯友宜「朱侯配」出來選總統？引來現場學生一陣鼓噪。朱幽默地說「你要我去問他嗎？」學生補問說「我是問你？」朱才笑著說，講現實的一句話是，相信很多市民期待侯一步一腳印把下一屆市長先選上。

朱立倫上午到世新大學，針對美國大選以「民粹主義終結了嗎？」為題演講，吸引近500位學生坐滿大禮堂。現場開放提問時，學生也踴躍舉手發問，其中一位行管系學生非常關心朱立倫會不會和侯友宜搭配參選正副總統？

朱立倫雖未正面回答他是否再參選總統，但強調侯友宜是非常認真做事的人，侯會把現在的工作做好，他也相信很多市民，期待侯一步一腳印把下一屆市長先選上。朱隨即反問學生說「我有沒有幫他講話？有吧！」學生們哄堂大笑。

現場也有學生詢問國民黨如何年輕化？朱立倫說，他向來都相信年輕的力量，國民黨是有這個問題沒錯，但不要擔心國民黨，「民進黨也是面臨這問題」，國民黨是有歷史的政黨，包袱比較重，但民進黨也30幾年了，同樣面臨這樣問題。

朱立倫不忘向年輕學子們喊話，強調不要相信外面那些口號，說一定要投哪個政黨才有未來，應該給每個政黨一個機會，「台灣不需要一黨獨大，信我這句話不會錯。」

(中時 )