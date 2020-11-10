公費流感疫苗接種速度超快！今年度公費流感疫苗已接種超過500萬劑，相較去年同期僅477萬劑，速度比往年還要快，但幼兒接種率還是無起色，尤其第一劑施打率僅18%。由於學齡前幼兒感染流感易引發較嚴重之併發症，疾管署呼籲儘速帶家中幼兒完成流感疫苗接種，並落實個人及幼兒之手部衛生與咳嗽禮節，以防範流感威脅。

依疾管署監測資料顯示，上週(11月1日至11月7日)國內類流感門急診就診共38,011人次，較前一週上升5.4%，呈緩升趨勢，但仍低於去年同期(2019年第45週69,724人次)。近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，另依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數持續明顯上升，第45週檢出數佔監測呼吸道病原體83%。

疾管署統計，截至11月9日，今年度公費流感疫苗共有603萬劑，目前接種量約508.7萬餘劑，其中學齡前幼兒共接種48萬餘劑，接種率約42.1%較往年為低，（去年45.3%）尤其未曾接種者第一劑的首打足接種量約10萬餘劑，接種率僅18.2%。

預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，類流感門急診人次緩慢上升，零到六歲兒童，類流感人次升高，但接種比例較往年為低，尤其是過去都沒接種過的，今年接種數只有18%，只有10萬餘劑，比往年還要低。他提醒，目前學齡前幼兒檢出之呼吸道病原體雖以呼吸道融合病毒為主，但仍不可輕忽流感病毒之威脅。

疾管署指出，流感與一般感冒不同，病程長且有時會引起併發症，嚴重時甚至導致死亡，過去因流感併發症死亡的個案約9成沒有接種疫苗。年齡越小的嬰幼兒，因為抵抗力較差容易受到流感侵襲，感染流感病毒常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

疾管署表示，接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，今年度我國使用的各廠牌公費流感疫苗，皆符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗均經食藥署檢驗合格，在品質上有保障，請家長放心。同時提醒家長不可輕忽流感威脅，應儘速帶家中小寶貝至合約院所或衛生所接種疫苗，並建議先行預約後再前往。

(中時 )