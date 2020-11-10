前AV女團「惠比壽麝香葡萄」組合成員Rirey，2017年退團便轉型成為旅遊網紅，為粉絲介紹各國景點，不時也會發布性感照片，圈了不少粉絲，近來她曬出泡溫泉的性感照，背部全裸立刻成為目光焦點，引起網友議論。

Rirey近來曬出在日本宮城溫泉山莊渡假的照片，她透露在早餐後步行至溫泉區時，除了感受到濃濃秋天氣息外，更能發現此神秘之處幾乎融入大自然中，此外她更提到有一個露天浴池連接到住的客房，以及四個私人浴池，目前泡的就是其中一個私人浴池，完美的設備搭配上極佳美景，讓她讚譽有加。

而Rirey曬出泡溫泉的照片，立刻吸引所有人目光，只見她微側身對著鏡頭擺出甜美微笑，背部全裸露出的白皙肌膚，可以說是吹彈可破，不過有眼尖網友發現，水面下疑似折射出全裸的下半身，若隱若現更增添遐想空間，讓不少人直呼要噴鼻血。

今年受到新冠肺炎影響，Rirey只能待在日本境內旅遊，上個月她前往沖繩海邊時，只見她穿著碎花吊帶洋裝，不過裡面疑似沒穿，側身時傲人上圍與性感曲線完美呈現，讓人眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)