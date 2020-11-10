前AV女團「惠比壽麝香葡萄」組合成員Rirey，2017年退團便轉型成為旅遊網紅，為粉絲介紹各國景點，不時也會發布性感照片，圈了不少粉絲，近來她曬出泡溫泉的性感照，背部全裸立刻成為目光焦點，引起網友議論。

Rirey近來曬出在日本宮城溫泉山莊渡假的照片，她透露在早餐後步行至溫泉區時，除了感受到濃濃秋天氣息外，更能發現此神秘之處幾乎融入大自然中，此外她更提到有一個露天浴池連接到住的客房，以及四個私人浴池，目前泡的就是其中一個私人浴池，完美的設備搭配上極佳美景，讓她讚譽有加。

在 Instagram 查看這則貼文

Morning🍁 Walk to the hot spring after breakfast...🌳 I joined the ranks of autumn leaves. It's a mysterious space that feels like a part of nature. 🥬 'Daikon no hana' 🥬 The 𝑅𝑦𝑜𝑘𝑎𝑛 I'm staying at this time. There is a guest room open-air bath attached to the room and four private open-air baths. This is one of the private open-air baths. What a great Miyagi prefecture!😍 . . おはよう🍁 朝ご飯の後、歩いて露天風呂へ...🚶‍♂️✨ 紅葉の仲間入りしてきました🍁 自然の一部になったような感覚を味わえる絶景温泉🧖‍♀️💕 . 今回お邪魔している宿は "温泉山荘 だいこんの花" お部屋の客室露天風呂とさらに4つの貸切露天風呂があってその中の一つ'通り雨'だよ☔️ 宮城...最高です😍♥️ . . #daikonnohana #ryokan #onsen #hotsprings #hotspring #tohoku #explorejapan #miyagiprefecture #zao #naturelovers #naturephotography #autumnleaves #fallleaves #fallcolors #photo_jpn #japan_of_insta #宮城 #宮城県 #東北旅行 #温泉 #温泉旅行 #客室露天風呂 #露天風呂 #貸切露天風呂 #蔵王 #蔵王町 #紅葉 #だいこんの花

Riregram（@riregram）分享的貼文 於 張貼

而Rirey曬出泡溫泉的照片，立刻吸引所有人目光，只見她微側身對著鏡頭擺出甜美微笑，背部全裸露出的白皙肌膚，可以說是吹彈可破，不過有眼尖網友發現，水面下疑似折射出全裸的下半身，若隱若現更增添遐想空間，讓不少人直呼要噴鼻血。

今年受到新冠肺炎影響，Rirey只能待在日本境內旅遊，上個月她前往沖繩海邊時，只見她穿著碎花吊帶洋裝，不過裡面疑似沒穿，側身時傲人上圍與性感曲線完美呈現，讓人眼睛大吃冰淇淋。

田亮自爆被戴綠帽 指控《枕上書》星妻「兒子發燒妳在開房」

52歲張敏罕見現身直播間 零修圖模樣曝光網友熱議
手搖店點珍奶要「混珍洗珠」挨轟奧客 KIMIKO：有另付費用

(中時新聞網)

#惠比壽麝香葡萄 #Rirey #泡溫泉 #性感照 #AV女團