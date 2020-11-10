美國聯合航空11月3日剛復飛台北，10日宣布12月5日起台北-舊金山自每周3班增為5班，旅客從台北直飛舊金山，可經舊金山轉機，當日可輕鬆銜接至超過40個美國航點。即日起至2020年12月31日止，旅客所購買之聯合航空機票可享無限次數免更改費之優惠。

聯合航空原台北-舊金山直飛航線因新型冠狀肺炎疫情以及世界各國相關出入境隔離規定，導致載客需求降低並一度於3月20日起暫時停飛。

美國聯合航空銷售董事總經理戴亞斯（Walter Dias）表示：「我們很高興在11月3日宣布恢復台北-舊金山營運後，能再增加每週兩班的服務。」戴亞斯繼續說明：「這也代表台北與舊金山之間的載客及貨運都有著持續且穩定的需求。未來我們將持續尋找成長機會，以優良服務繼續協助台灣地區旅客輕鬆往來台美兩地，抵達舊金山的旅客依然能藉由我們的樞紐機場-舊金山國際機場便利的轉機至超過40個美國城市。」

聯合航空自12月5日起將開始運營每週五班的台北-舊金山直飛航班，旅客可選擇每週二、三、五、六和日從台北出發；另外由舊金山出發的旅客，則可選擇搭乘週一、三、四、五和日的航班飛往台北。

此直飛航線由波音777-300ER機型執飛，並配備獲獎肯定的聯合航空Polaris商務艙、聯合豪華經濟艙、舒適經濟艙與經濟艙多種選擇。旅客自即日起可透過聯合航空官網（united.com）、官方手機APP（United），或直接洽詢各大旅行社購買新增航班的機票。

(工商 )