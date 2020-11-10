2020瑞銀證券台灣企業論壇正熱烈展開中，本次因疫情因素，瑞銀在客戶與企業間的座談、媒體說明會均採線上形式，是16年來頭一遭，然值疫情與地緣政治不確定性仍高之際，瑞銀集團台灣區總經理陳允懋透露反而吸引了創紀錄的300～400組機構法人客戶報名，顯見瑞銀論壇是法人布局2021年重要依據。

瑞銀在台灣區研究部主管董成康離職後，研究團隊進行一番不算小的調整，瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁率領團隊，電子下游由A股科技研究主管武廣明偕同科技產業分析師陳雅麗與陳星嘉，營造研究風格新氣象。居「傳產天后」地位的非科技產業分析師陳玟瑾，一方面繼續深耕非科技產業領域，同時接下台灣策略分析師要職。瑞銀亞太區半導體分析師則由林莉鈞接任。

武廣明從疫情面分享對科技產業影響，他認為，新冠肺炎疫情改變民眾的工作與學習習慣，遠距作業變成當代主流，最明顯的例子便是PC今年的銷售增長，不過，這可能已使2021年部分升級需求提前反應，對來年PC出貨量反而持相對保守態度。

市場關心的另一焦點，在於美國總統大選結束後，由民主黨拜登取得勝利，是否會改變美國對大陸的科技產業政策？林莉鈞認為，現在雖難完整精確預料美國政府往後對大陸半導體產業的策略，然經過瑞銀與產業專家、政府官員對談得出，美國管制半導體技術屬國家政策，研判會持續保護本土半導體技術與產品，在此環境下，部分客戶因美中關係緊張，由大陸的供應鏈分散到台灣代工廠，台灣半導體供應鏈將有機會持續受惠。

(工商 )