中鋼10月營收270.88億 月增4.86％創近七個月單月新高 14:292020/11/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼10月份合併營收為270.88億、月增4.86％、年減2.13％，創3月份以來單月新高，累計合併營收為2,542.66億元、年減17.84％。 (工商 ) #中鋼 #月增 #單月新高 #月營收 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巧新自結10月營收5.49億元 續創今年單月新高 10:092020/11/10 財經 雷虎10月合併營收1億元 創29個月來新高 11:312020/11/10 財經 廣達10月營收903億 月減近兩成 04:092020/11/10 產業．科技 台積電10月合併營收1,193.03億元 寫歷年同期新高 13:582020/11/10 財經 明躍國際 10月營收年增一倍 04:092020/11/10 證券．權證 南電10月營收旺 年增兩成 04:092020/11/10 證券．權證 華研12月營收 可望重返億元 04:092020/11/10 證券．權證 《半導體》台積電10月營收月減6.5％ Q4再拚新高 14:142020/11/10 財經 《半導體》「華」落 聯發科10月營收月減19.61％、全年拚3千億 15:052020/11/10 財經 全家前十月營收 飛越700億 04:092020/11/10 產業．科技 財經熱門新聞 拜登沒川普硬 2陸廠起死回生？爆下一波台股大贏家 - 財經 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 50樣本預測美大選準度竟完爆民調 AI抓準演算法模式致勝 - 要聞 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 疫苗利多恐慌指數卻漲逾4％ 專家解密2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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