川普陣營再爆壞消息，操盤司法戰的大將博西（David Bossie）與住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）相繼感染新冠肺炎。

美國總統川普力求透過司法戰翻盤選舉結果，不過現在傳出操盤司法戰的大將博西（David Bossie）確診新冠肺炎、離開決策核心圈；此外，住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）也染疫，白宮3日晚間舉行的選舉之夜派對恐淪「超級傳播大會」。

綜合美媒CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，川普競選團隊的顧問博西已在8日確診新冠肺炎。

值得注意的是，55歲的博西6日才獲得川普團隊委任，操盤團隊在各州提起的選舉訴訟，爭取讓選舉結果翻盤，不料上任才2天就確診，消息人士透露，博西現階段已不再參與團隊法律訴訟的決策過程，因為他不能到競選總部開會，也不能進入白宮，博西現在在家中隔離，狀況還可以。

不過他4日曾出席共和黨在鳳凰城召開的記者會，當時他未戴口罩，2日也曾和川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）、川普顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）等人搭乘空軍一號前往威斯康辛州的造勢大會，當時也沒有人戴口罩。

博西曾在2016年擔任川普競選團隊副總幹事。

美國住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）確診新冠肺炎。（資料照／路透社）

除了博西，川普政府又一高官感染新冠肺炎，綜合政治新聞網站Politico、CNN報導，現年69歲的住房與城市發展部長卡森昨（9）日上午確診新冠肺炎，官員說他有出現症狀，不過精神不錯。

報導說，卡森3日晚間出席在白宮東廳（East Room）舉行的選舉之夜派對，當晚出席派對的人數多達數百人，幾乎沒人戴口罩，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、衛生部長艾薩（Alex Azar）也都到場。

不只卡森，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在派對過後沒幾天就傳出染新冠的消息，美媒指出，近期至少還有5名白宮官員相繼染疫。

Politico指出，如果選舉之夜派對淪為新冠超級傳播大會，這將是今年秋天白宮第2度新冠大爆發。9月在白宮舉行的最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式被指是病毒擴散的超級傳播大會，當時川普與第一夫人梅蘭妮亞也中鏢。

(中時新聞網)