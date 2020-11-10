川普陣營再爆壞消息，操盤司法戰的大將博西（David Bossie）與住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）相繼感染新冠肺炎。

美國總統川普力求透過司法戰翻盤選舉結果，不過現在傳出操盤司法戰的大將博西（David Bossie）確診新冠肺炎、離開決策核心圈；此外，住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）也染疫，白宮3日晚間舉行的選舉之夜派對恐淪「超級傳播大會」。

綜合美媒CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，川普競選團隊的顧問博西已在8日確診新冠肺炎。

值得注意的是，55歲的博西6日才獲得川普團隊委任，操盤團隊在各州提起的選舉訴訟，爭取讓選舉結果翻盤，不料上任才2天就確診，消息人士透露，博西現階段已不再參與團隊法律訴訟的決策過程，因為他不能到競選總部開會，也不能進入白宮，博西現在在家中隔離，狀況還可以。

不過他4日曾出席共和黨在鳳凰城召開的記者會，當時他未戴口罩，2日也曾和川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）、川普顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）等人搭乘空軍一號前往威斯康辛州的造勢大會，當時也沒有人戴口罩。

博西曾在2016年擔任川普競選團隊副總幹事。

美國住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）確診新冠肺炎。（資料照／路透社）
美國住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）確診新冠肺炎。（資料照／路透社）

除了博西，川普政府又一高官感染新冠肺炎，綜合政治新聞網站Politico、CNN報導，現年69歲的住房與城市發展部長卡森昨（9）日上午確診新冠肺炎，官員說他有出現症狀，不過精神不錯。

報導說，卡森3日晚間出席在白宮東廳（East Room）舉行的選舉之夜派對，當晚出席派對的人數多達數百人，幾乎沒人戴口罩，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、衛生部長艾薩（Alex Azar）也都到場。

不只卡森，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在派對過後沒幾天就傳出染新冠的消息，美媒指出，近期至少還有5名白宮官員相繼染疫。

Politico指出，如果選舉之夜派對淪為新冠超級傳播大會，這將是今年秋天白宮第2度新冠大爆發。9月在白宮舉行的最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式被指是病毒擴散的超級傳播大會，當時川普與第一夫人梅蘭妮亞也中鏢。

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文章來源：David Bossie, who was named to lead Trump effort to challenge election results, tests positive for coronavirus
文章來源：Trump adviser overseeing campaign legal challenges gets coronavirus, sources say
文章來源：HUD's Ben Carson, Trump adviser Bossie test positive for coronavirus
文章來源：Ben Carson is the latest Trump official to test positive for coronavirus

(中時新聞網)

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