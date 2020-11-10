台北市議員李柏毅10日質詢時踢爆，台北市體育局長李再立，除了拿會議室來指導學生、公器私用，且有疑似霸凌同仁的錄音檔，李柏毅質問市長柯文哲，「身為局長有這樣的言論和行為應如何處置？」；對此，柯文哲支支吾吾，無正面回應。

李柏毅質詢時拿出錄音檔，出現疑似李再立威脅同仁的言語，音檔內容為「你有朋友我也有朋友，我在記者裡面也有朋友，我也有學生是當記者，我也有同學是當記者，記者之間也有朋友。所以到最後誰丟的東西，其實大家心裡都有數。」

此外，李柏毅還提出體育局務會議部分逐字稿，其中，李再立說，「我常跟人家講說，反過來講齁，如果是我們在場的同仁們把這個東西丟出去，你要想想是你整我比較容易？還是我整你比較容易？那我都能夠節制我自己不要去整你，我也希望大家就是到此為止，不要太過分…」

李柏毅詢問柯，「李再立身為局長對同仁有霸凌的行為，該如何處置。」柯文哲僅說，「這是局務會議？怎麼這麼公開透明。」

李柏毅追問柯文哲如何處置，柯沉默未語，最後李柏毅要求柯，在一個月內提出處置的方式，不要再大事化小、小事化無，否則整個北市府都很悲哀，局長的行為竟然可以被容忍

(中時 )