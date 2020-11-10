受南韓LG化學公司設備發生火災的影響，拖累東北亞苯乙烯SM開工率，進一步加劇了供應緊張的態勢，預期將耗費約1至2個月的時間進行重啟。分析師表示，在下游需求旺盛以及供應趨緊的情況下，亞洲SM市場價格短期內仍有上漲空間。

最新報價，中國CFR報1060.50-1061.50美元/公噸，較前一交易日報價966.50-967.50美元/公噸，上漲9.7%。（商品行情網）

(時報資訊)