《商情》供應短缺 中國SM漲近10％ 14:312020/11/10 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受南韓LG化學公司設備發生火災的影響，拖累東北亞苯乙烯SM開工率，進一步加劇了供應緊張的態勢，預期將耗費約1至2個月的時間進行重啟。分析師表示，在下游需求旺盛以及供應趨緊的情況下，亞洲SM市場價格短期內仍有上漲空間。 最新報價，中國CFR報1060.50-1061.50美元/公噸，較前一交易日報價966.50-967.50美元/公噸，上漲9.7%。（商品行情網） (時報資訊) #供應 #SM #中國 #公噸 #南韓 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 陳其邁宣佈高雄輕軌復工 2023年底全線通車 - 財經 - 工商 拜登沒川普硬 2陸廠起死回生？爆下一波台股大贏家 - 財經 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 疫苗利多恐慌指數卻漲逾4％ 專家解密2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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