歐盟周一同意收緊關於網路監控技術的銷售和出口規定。

歐盟立法單位和歐盟理事會(European Council)達成暫時協議，將升級對所謂雙面刃產品的控制，例如臉部辨識技術和間諜軟體，防止其違反人權。

在新規定下，公司要出口某些產品將需獲得官方准許，產品必須符合增強的標準，例如該銷售是否會對人權構成侵犯。

歐盟國家對於頒發出口准許必須更透明地公開揭露細節。新規則也轉向涵蓋緊急技術。

這些俗稱的雙面技術也包括高效能電腦、無人機和部分化學物品。歐洲議會議員Gregorova表示，這是人權的勝利，我們設下其他民主國家的典範，該議員為推動協商的要角。

目前歐盟現有的規定始於2009年，歐盟理事會表示，這些規則將因應技術、經濟和政治環境變遷而做出調整。

該協議經過數年的討論，目前仍需要歐洲議會等單位作出正式的批准和通過程序。

人權團體一直對歐盟施壓，要求收緊相關技術出口規定。國際特赦組織(Amnesty International)曾指出，歐盟現有的規定無法解決監控技術的快速變化，也未考慮到新數位監控技術帶來的風險。

(時報資訊)