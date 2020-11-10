睽違7年之後，微軟周二於全球同步推出兩款Xbox新遊戲機，將搶攻疫情驅動的遊戲消費熱潮。

微軟形容為地表最強遊戲機的Xbox Series X，零售價訂為499.99美元，平價款Xbox Series S售價為299.99美元。

這樣的策略提供消費者更多選擇，不過簡約款Series S卻被批評效能不及Series X，其儲存空間較小，且缺乏遊戲開發商卡普空（Capcom）發行的《惡魔獵人5》（Devil May Cry 5）熱門冒險遊戲所需的先進「光線追蹤」（ray tracing）繪圖技術。

新一代Xbox遊戲機將直接迎戰索尼周四推出的PlayStation 5。因為擁有更大的粉絲客群，以及在推出時擁有更多獨家遊戲，PS5被普遍看好將在這場遊戲機市占之爭中取得領先。

這是微軟首次同一日於全球推出新遊戲機，該公司表示，Xbox在各個市場都出現最高的預購量。雖然預購的初步供貨量已經銷售一空，但微軟此前表示產品在推出時，會有額外的備貨。

Counterpoint市場研究公司分析師Maurice Klaehne表示，中國製造工廠因疫情關閉，今年第一季與第二季出現一些早期的供應鏈問題，但之後這些供應鏈已恢復正常運作。

微軟的Xbox Game Pass訂閱服務擁有超過100種遊戲，包括全新發行的遊戲，被視為是該公司超車PlayStation領先優勢的最佳武器。Game Pass服務在推出後快速成長，目前會員數已經突破1500萬。

(時報資訊)