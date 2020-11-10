為探討當前勞工議題，「全國各縣市總工會會務聯繫研習會第34次會議」近日在新竹市登場，並一連2天展開研討。（陳育賢攝）

新竹市副市長沈慧虹特別肯定總工會協助推動各項勞動政策及為保障勞工權益所做的努力。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為探討當前勞工議題，「全國各縣市總工會會務聯繫研習會第34次會議」近日在新竹市登場，並一連2天展開研討，副市長沈慧虹致詞時特別肯定總工會協助推動各項勞動政策及為保障勞工權益所做的努力。

沈慧虹表示，新竹市有著學歷高、所得高、出生率最高、平均年齡低的「3高1低」特性，是年輕、有希望與活力的城市。為了發揚城市競爭力，市府透過產官學3方合作，持續鼓勵創新文化及建構吸引創意人才的環境，如聯合全市5所大學、工會、農會等團體資源，推出「勞工大學」免費學習課程。

另，連結工研院提供創新創業能量，辦理自造者聚落，加上市府的青年創業政策及SBIR計畫，鼓勵年輕人在地創新與在地就業。

沈慧虹說，市長林智堅過去這6年多來率領市府團隊積極向中央爭取經費，展開大大小小建設，已逐步萌芽、茁壯進入收割期，如新竹車站廣場、新竹綠園道、中央公園、隆恩圳、漁人碼頭到此次會議安排參訪的動物園及新竹公園等，完工後都讓市民及旅客耳目一新、無比驚豔。

勞工處長黃錦源表示，邁入第34次的全國各縣市總工會會務聯繫會議，睽違7年再度於新竹市舉辦，研討會有來自全國各縣市總工會理事長、監事會召集人及祕書長等超過百位嘉賓出席與會。

身為東道主的新竹市總工會理事長莊鑑川相當用心規畫這次聯繫研討會，除了提供舒適的會議場地，同時安排參訪新竹市立動物園及新竹公園，讓各縣市總工會代表可以進一步了解新竹市施政亮點、產業發展及城市願景。

(中時 )