美國總統川普輸掉總統大選後，9日在推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心主任密勒(Christopher C. Miller）代理。對此，台大政治系教授楊永明今天表示，艾思豪在選前9月驚奇就感受到「將在外，君命有所不受分」氛圍，川普此舉就在懲罰艾思豪；藍委洪孟楷則覺得有秋後算帳意味。

美國大選餘波盪漾，儘管民主黨候選人拜登自大選中勝出，但總統川普仍不認輸，誓言透過司法途徑，盼扭轉情勢，不過，共和黨大老多半靜默。同時，川普9日在推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心（National Counterterrorism Center）主任密勒(Christopher C. Miller）代理。

對此，台大政治系教授楊永明中午在Yahoo的《鄉民來衝康》政論節目表示，選前10月驚奇期間中共軍機繞台，就傳達出將開除國防部長的警訊，這不是因為艾思豪不聽川普的話，而是艾思豪發現底下軍方不聽國防部長或總統的話，「將在外，君命有所不受」，且艾思豪又和民主黨議員互動，因此川普在剩下2個多月任期，處罰艾思博。

國民黨立委洪孟楷也在節目中指出，此時川普開除艾思豪，有秋後算帳意味，川普有無可能因此樹倒猢猻散，仍待觀察，但他認為共和黨成員不會全部跟著川普押寶下去。

川普的困獸之鬥是否有機會逆轉結果？楊永明直言，川普屢次指控選舉舞弊，但卻難以提出系統性舞弊的證據，其打法律戰應該沒有什麼效果。

美國大選勝負大致底定，但中國大陸與俄羅斯至今尚未發賀電祝賀，引發關注。楊永明說，大陸發言人僅說「注意到」拜登宣布當選，間接地表態，但還是謹慎為上，過去川普與中國大陸敵對關係升高，面對拜登即將上任，不急著現在要刻意巴結誰。

楊永明認為，此次美國大選，並不是選川普或拜登，而是一場是否支持川普連任的公投，而到目前為止，沒有共和黨人士和川普撕裂關係，且川普在此次贏得7千多萬張選票，將把自己塑造成悲劇英雄，凝聚共和黨支持者認同。

楊永明指出，未來可能非川普個人存在，而是川普主義的精神，將繼續主導接下來四年的美國政治。洪孟楷附和，川普將強化此次得票，把自己塑造成共和黨的共主或大老，掌握黨內話語權，甚至安排接班人。

由於拜登先前曾說當選後不爭取連任，其副總統賀錦麗有無可能在2024出來選，楊永明覺得，依據賀錦麗的年齡、資歷、種族背景等因素，可能性不高，除非拜登在位期間生病，讓賀錦麗有機會展現能力。

(中時 )