38歲享譽國際的大陸知名鋼琴家郎朗去年6月甜娶26歲德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口始終散發甜蜜氛圍，還大方登陸綜曝光新婚日常，而兩人在上個月報喜宣布懷孕後，挺著6個月孕肚的吉娜愛麗絲身材依舊超纖細，小蠻腰也都還在，不科學身材讓人看傻眼。
郎朗與吉娜愛麗絲昨出席2020天貓雙11狂歡夜晚會彩排，小倆口也大方在後台接受採訪，懷孕6個月的吉娜愛麗絲身穿藍色禮服絕美亮相，天生麗質的她，身材依舊超纖細，小蠻腰也都還在，舉手投足相當俏麗，完全不像是一位孕婦。
郎朗對老婆的好身材直呼：「腰圍都沒變化」，吉娜愛麗絲也大方分享：「多餐很重要，不要一下吃太撐，想吃什麼就吃什麼，開心就行、不用想太多」，郎朗被問到照顧孕妻會不會很辛苦，他則超MAN說：「我覺得很開心，累得很高興」。
儘管吉娜愛麗絲6個月的孕肚隆起，不過她仍有小蠻腰和纖細身材，網友看了都紛紛驚呼：「這是懷孕的人該有的狀態嗎」、「這正常嗎」、「都沒我吃飽的肚子大」、「吉娜也太瘦了」。而微博還曾以「郎朗 吉娜懷孕腰沒變化」登上熱搜榜冠軍，可見話題超夯。
(中時新聞網)
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