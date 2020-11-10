台灣田徑界在最近十年屢屢在國際上爭取到好成績，而最重要的功臣莫過於每年的潛優培訓計畫，讓年輕小將們透過這個將近1個月的培訓獲得成長機會，楊俊瀚、陳奎儒、黃士峰、葉守博和鄭兆村等目前檯面上的菁英好手都是這樣成長茁壯，因此基層教練黃春榮特別在今日撰文感謝前後任理事長蔡辰威與葉政彥、秘書長王景成與副，秘書長邱為榮，沒有他們的努力耕耘就不會現在的豐碩果實。

黃春榮表示，個人從事基層田徑訓練有近27年了！尤其是最重要的這10年中特別感謝中華民國田徑協會大家長前理事長蔡辰威、現任理事長葉政彥、秘書長王景成和副秘書長邱為榮，每年邀集近40位年輕有潛力的小朋友以及台灣精英教練近10多位老師於暑假前往大陸進行移地訓練和教練的進修學習。

黃春榮說，個人很榮幸被推薦前往美國🇺🇸IMG田徑訓練中心去學習田徑的訓練方式和課程，在美國學習期間讓我們看到美國在田徑王國訓練的精實和訓練的井然有序的機制，目前這10年來是我們台灣田徑界的最大榮景。

黃春榮強調，這些成果全部要歸功於四位幕後推手，沒有他們每年的贊助和申請募款經費、推動基層訓練(國外的移地訓練和聘請世界級的教練到台灣來授課)就沒有現在的世大運金牌和世界排名前10名的標槍選手鄭兆村。

黃春榮表示，想要訓練出一流的選手和亞洲等級的名將，就要先有一流的教練，而要有一流的教練更要有用心付出的田徑協會！感謝蔡辰威前理事長、葉理事長大力支持！也感謝王景成祕書長和邱副祕書長經常往返兩岸和國外、牽線教練的學習和選手的移地訓練！讓我們教練有一流的國際觀和國際視野！

黃春榮說，「這10年來暑假犧牲自己的時間受派到國外的學習，這三年我將國外學習的結果在母隊平時訓練選手的身上，今年下半年终於開花結果了，非常高興我們學生隊伍團隊下半年榮獲多項殊榮，分別是大運會葉守博在100公尺和200公尺奪得雙金，林于烜則在全中運同樣包辦100公尺和200公尺兩面金牌。一個訓練團隊當中有同時榮獲高中組和大專組的100公尺和200公尺的全國冠軍是非常的不簡單，接下來我們訓練課程也將為他們二位備戰明年的全中運和大運會，葉守博也要帶領林于烜挑戰世大運100公尺和200公尺的參賽標準。

(中時 )