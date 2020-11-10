華航eMall寵愛花粉館推出雙11限定折扣，共有14項商品下殺77折優惠，善用你的哩程，A350購物袋、手機架只要62元就能入手。

華航雙11優惠活動快閃一天，包括777機隊引擎一卡通套組、矽緻摺疊隨行杯組、懷舊制服公仔等LOGO商品，通通下殺77折。

華航珍惜會員哩程數，每一哩都是錢，消費折抵變現金！購物皆可搭配哩程折抵，每1,000哩可以折抵90元，最高能夠折抵9,000元。像是A350彩繪機春捲包、泡泡騷手機架，折扣後只要692元，如果搭配7,000哩能省下630元，只要再付62元。原價5,000元的A350彩繪機 (1:130)，折扣後3,850元，拿出42,000哩可以折抵3,780元，也就是現金70元，就可以把價值5,000元的商品帶回家。

即日起至12月31日止於eMall刷中華航空聯名卡還可以享哩程2倍送，詳情可見華航eMall官網：https://calec.china-airlines.com/eMall/index.aspx

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