衝刺獲利兼打造幸福金控，元大金名列北市績優健康職場評比榜首。由台北市政府衛生局主辦的台北市績優健康職場獎今年的評選結果揭曉，元大金不僅是本年度國內唯一獲獎的金控公司，更拿下該評比「特優獎」的榜首，顯示元大金不僅獲利持續刷新紀錄，員工福利也不馬虎，是不折不扣的「幸福金控」。

台北市政府亦在10日由台北市長柯文哲主持頒獎典禮，元大金控則由總經理翁健代表出席領獎。除此之外，元大金控亦為金融業首家金控旗下證券、銀行同時通過「ISO45001職業安全衛生管理系統」驗證的金融業者，在10月亦獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」，顯見對員工的照顧與福利，亦為元大金實踐企業社會責任的重點所在。

元大金說明，台北市政府進行評選時，是以「個人健康資源」、「生理健康工作環境」、「社會心理工作環境」及「企業社區參與」四大項推動範疇為評分指標。

元大金控先前已成立專責單位「員工照護小組」來管理員工身心健康並提出多項措施，以健檢為例，元大金提供主管及長期夜間工作的員工每年一次健康檢查，其餘員工每二年一次，並針對健檢結果安排報告說明會，協助同仁正確解讀健檢報告、傳達治療資訊，以收防微杜漸之效，這樣的作法亦獲元大金員工高度肯定，同時也遠優於勞基法的要求，包括2019年員工敬業度調查結果也顯示，在元大金有82％參與調查員工對「健康福祉」持正面評價，領先金融同業達11個百分點。

此外，元大金也觀察到金融業人員經常有的「久坐、高壓」的特性，因此，每年依據員工平均年齡、久坐且高壓的職場型態，進行身心健康問卷，並結合體育署、健康中心等社區資源規劃年度活動，同時舉行包含健康飲食、體適能減重及職場人際溝通等主題式活動，來促進員工在金融職場工作的身心平衡、舒適，同時亦鼓勵員工自主成立社團，目前在元大金已設有路跑、瑜珈、健康體適能、花藝、廚藝等13個運動、學藝類社團，2019年共舉辦超過300場次活動，參與人數超過4,300人次。

(工商 )