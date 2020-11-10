「花蓮浪犬數已稍微失控！」花蓮縣府農業處近年推廣犬隻絕育補助，但似乎僅針對「家犬」，縣議員楊華美今質詢指出，花蓮浪犬比例逐年增加，2015年與2018年相比，增加1.7倍，1萬隻無主犬隻僅絕育95隻，要求農業處檢討成效，組織動保志工，徹底解決浪犬失控增生問題。

楊華美今拿出數據指出，農委會統計，花蓮浪犬比例逐年增加，從8167隻成長至農業處目前推估的1萬隻，且2015年與2018年相比，增加1.7倍，農業處近年雖積極推廣犬隻絕育及補助，但僅針對「家犬」，1萬隻無主犬隻，只絕育95隻，進度無法有效控制流浪犬隻繁殖率。

楊認為，「動保施政不該只有絕育補助」，建議縣府藉公部門力量，整合民間動保組織，解決浪犬數逐年攀升問題。 （羅亦晽攝）

楊華美表示，當流浪犬隻數無法確實掌握，就會頻頻發生狗傷人、人傷狗及環境衛生問題， 要求農業處檢討絕育補助成效。 「動保施政不該只有絕育補助」，她建議縣府，參考外縣市以鄰里長系統盤點浪犬數量，透過系統性的整體計畫，如在13鄉鎮市配置獸醫直接進行動保管理、研擬動保自治條例及浪犬絕育的明顯辨識等，管理在外流動犬隻。

楊華美提到，縣內目前有義消、義警、文化志工及環保志工，獨缺動保志工，建議縣府和民間團體攜手招募動保志工，和私人動物收容所合作，提升收容品質與量能，藉公部門力量，整合民間動保組織，成為彼此最佳夥伴，解決浪犬數逐年攀升問題。

縣府農業處長吳昆儒回應，上週已主動聯繫「十二夜 2：回到第零天」的導演Raye，到花蓮宣導，計畫巡迴校園播放紀錄片，傳達「以領養代替購買」及「領養，不棄養」觀念，喚醒民間動保意識。

針對動保自治條例，吳昆儒說，預計12月舉辦座談會，邀請民眾、動保團體及專家學者參與討論，採納相關意見作為擬訂自治條例的方向。

(中時 )