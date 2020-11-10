北大汙水處理廠主要處理北大社區的家庭廢水，為回饋地方將污水廠淨化處理的回收水接管至桃子腳中小學。在全台缺水危機下，提供學校每月1100噸回收水做廁所沖水、灌溉綠地用途。新北市議員洪佳君表示，若未來汙水廠水資源能用在社區、柑園農地灌溉，相信對地方的幫助會更大。

水利局指出，北大汙水廠位在樹林學府路、大有路上，每天約可產出4500至5000噸的回收水，這次接管工程耗費6個多月，總工程費約860萬元，將回收水連接至萬坪公園、活動中心、桃子腳中小學，其中供給最大宗的是桃子腳中小學，每月有1100噸回收水給學校做廁所沖水、灌溉綠地和生態池水使用，落實環保再利用的示範點。

蘇振忠表示，學校回收水和自然水會分管處理，學生洗手、飲用的水都是自來水，絕對不會接觸到回收水，回收水除了使用在廁所沖水外，也用做學校的生態池水，每天固定補水2小時，因採活水既可減少病媒蚊孳生，也讓校園內的植物、老樹生長得更好，學校既可省下每月上千元的自來水費，也可讓學生了解水資源再利用的概念。

洪佳君表示，過去曾多次召開協調會、地方說明會，終於讓回收水資源再利用進到學校使用，由於汙水廠仍有足夠的回收水，建議水利局與農業局討論，評估是否能讓回收水淨化再升級，引用在農田灌溉上，若能提供給柑園區農地使用，可以打造不一樣的農業生態，對青農回歸也有益處。

(中時 )