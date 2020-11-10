美國大選結果出爐，由民主黨拜登當選。台大政治系教授楊永明說，拜登上任後，可能會將低台灣在美中間的衝突，然而美中將維持鬥而不破局面，他提醒蔡政府，不能當美中間的麻煩製造者，應積極穩定兩岸關係，以及爭取台美經貿協議。

台大政治系教授楊永明中午在Yahoo《鄉民來衝康》網路政論節目中說，拜登上任，首先要修復和同盟國的關係，重返多邊機制，以及處理美國與中國大陸的關係，不過美中之間在貿易、南海、人權仍有衝突，而過去被川普挑起來變成美中衝突點的台灣，拜登上任後，他可能會降低台灣在美中間的衝突。

國民黨立委洪孟楷也在節目中表示，拜登首要面對的是掌控疫情，由於在美國戴口罩變成支持民主黨的政治象徵，因此未來拜登率領的政府團隊，要努力說服民眾把戴口罩變成防疫專業，而不再是政治立場的表態。

楊永明提醒蔡政府，不管選前押對寶或押錯寶，現在最重要的是穩定兩岸關係，不要當麻煩製造者，另外，拜登繼承美國政府，台灣開放含瘦肉精美豬進口，政府就要和美國啟動台美經貿談判，甚至簽署BTA或FTA。

(中時 )