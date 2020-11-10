配合歲末雙11網購大盛事，華信航空特別推出「雙11瘋國旅 快閃折600元」活動。今年11月11日上午11時11分和晚上11時11分，華信官網將顯示11分鐘的優惠折扣碼，旅客可憑此折扣碼在華信官網、APP購票，每單程全額票價可折扣新台幣600元。敬請旅客把握良機，限時搶購華信航空飛往金門、澎湖、台東、花蓮的國內線機票，現買現省600元。

秋高氣爽正是國內旅遊的好時機，無論是搭機到澎湖、金門離島大啖海鮮，或偕同親朋好友到台東、花蓮泡溫泉，搶購華信航空雙11快閃優惠活動，就能立刻實現國內旅遊夢想。今年11月11日，華信官網在AM11:11及PM11:11，當分針指到11，華信官網首頁橫幅圖片將會出現折扣碼，每次顯示11分鐘。旅客取得折扣碼後，請於2020年11月13日23:59前，透過華信官網或華信APP完成購票程序，即可享有折扣600元的優惠。

華信航空雙11快閃折600活動，折扣碼每次僅限折抵一張國內線單程機票，如旅客有往返行程，建議來回程機票分開訂位購票，均可享有折扣碼優惠，優惠機票限當日當班次有效，歡迎限時搶購。

詳情可參考華信航空官網 www.mandarin-airlines.com 或華信航空APP。

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