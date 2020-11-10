美股昨夜受總統大選底定與輝瑞新冠疫苗釋出好消息激勵，道指瘋漲收高逾800點，但在市場對疫苗安全性仍有疑慮之下，美股期指今日走弱，影響台股早盤開低，隨後台積電(2330)、鴻海(2317)追隨那指、費半指數走弱領跌，電子資金比重降至約六成，加上昨日強勢的長榮(2603)、萬海(2615)等貨櫃航運類股大舉拉回，拖累大盤一度下探至13022.92點，萬三關警鈴大作，所幸股王大立光(3008)尾盤力挽狂瀾，加上觀光、航空、塑化類股反彈，終場集中市場仍堅守萬三關之上、收13081.72點，跌45.75點，總成交值續增至2487.71億元；店頭市場收165.71點，跌2.42點，總成交值664.73億元。

分析師表示，台股今日高檔爆量收小黑，短線有可能落入震盪整理格局，外資昨日現貨維持買超逾200億元，但在期貨市場減碼3千多口，整體淨多單留倉口數回至3.7萬多口，短線慎防獲利了結賣壓出籠。MSCI最新一季季度調整將於台北時間11月11日凌晨公布結果，並於11月30日尾盤生效，為明日觀盤重點之一。

在盤面上，股王大立光收在3300元，上漲1.07%；台積電今股價開低收低在451元、跌幅1.64%，拖累大盤走勢，盤後公布10月合併營收約為1193.03億元，月減6.5%、年增12.5%，預估Q4營收再戰新高；觀光族群大幅飆漲，美食-KY(2723)、晶華(2707)等13檔個股收在漲停板；口罩概念股人氣盡失，恆大(1325)收在跌停板121.5元、南六(6504)收在208元，重挫8.17%；航空股中的華航(2610)、長榮航(2618)皆收在漲停板。

分析師表示，台股今日爆量收黑，短線上有回測支撐的可能性，操作上不宜躁進，目前美國總統選舉結果底定，股市將回歸基本面，由整體方向來看，科技股在第4季到明年第1季旺季效應依然可期，不妨留意被動元件、IC設計等族群。

(時報資訊)