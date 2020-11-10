國民黨前主席朱立倫今天到世新大學，針對美國大選以「民粹主義終結了嗎？」為題演講，他以民主黨拜登當選為例，強調「我們要民意不要民粹，希望激進的少數不要凌駕溫和的多數。」並表示未來台美關係也許不會像川普時期那麼親密，但一定還是好的，而且拜登的政府團隊重要位置，大概都會是歐巴馬時期的重要人士，都跟我們有蠻熟的關係，相信未來台美關係是穩定的，但不會是極端親密或非常重視個人，而是團隊的。

朱立倫在演講開始先點出政治網紅化現象，「做事重要還是作秀重要」，他提及他在立法院出了名的財經立委，當縣長、市長出了名的招商引資是第一名，重視財政紀律，每一塊錢都要好好用，結果被大家冠上「精算師」的標籤，但其實他是「為民眾精打細算」。

朱立倫說，他用最快的速度蓋國民運動中心、蓋捷運、完成許許多多的建設，結果被大家冠上「剪綵王」的標籤，但是沒有建設哪來的剪綵呢？污水下水道增加了80萬戶有污水下水道，但是這些建設都是看不到的。

他話鋒一轉強調，「民粹不代表民意」，不能讓激進的少數凌駕在溫和的多數，這是一個理性對抗民粹的時代。過去一部電影《Game Change選情告急》就曾提及共和黨重量級人物、不分黨派敬重的前參議員馬侃（John McCain），片中經典句子：「你想要一個政治家 (statesman)當你的領導人，還是一個明星 (celebrity)當領導人？」

朱立倫表示，美國人這次選擇了一個政治家，他相信Joe Biden是一個最有經驗、最懂得美國方向、最知道如何做事，但是他現在面臨的還是一個分裂的美國。他強調，我們要民意不要民粹，希望激進的少數不要凌駕溫和的多數，希望溫和的多數能夠成為台灣的主流力量，台灣要加油。

有學生提問台美關係如何變化？朱立倫說，相信未來台美關係是穩定的，但不會是極端親密，畢竟美國是自由民主聯盟的領導者，中華民國堅持民主，普遍受到美國人尊重，而台灣經濟跟美國一直都非常密切。拜登也來過台灣訪問，見過很多朋友，未來擔任國務卿、國安顧問、重要部會首長職位人士，大概不出歐巴馬時期重要的人，都跟我們有蠻熟的關係。

也有學生提問若主流民意跟政府政策相衝突，該如何解決？朱立倫說，溫和理性的穩健力量一定要有科學、專業依據，經過成本效益評估，例如減稅議題影響層面多大？社會福利可不可行？都要評估；他自己不可能亂喊口號，而是大家討論、評估成熟後再提出，這次拜登的政策主張要加稅，大多數美國人認為合理，就願意投給拜登，「將來你們也一樣，投票時思考一下、多想一下，也許會更理性地投下一票，不是一時爽、一時反對、一時仇恨就投票。」

(中時 )