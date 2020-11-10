櫃買中心10日表示，富世達公司（6805）已在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，富世達成立於2001年6月間，為奇鋐科技轉投資事業，董事長黃祖模，主要產品是3C電子產品組件，送件時資本額為3億8,181萬元。富世達2019年業績，營收8億6,525萬元，稅前盈餘3,570萬元，每股盈餘1.0元。

(工商 )