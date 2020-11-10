富世達11／10申請登錄興櫃股票 14:552020/11/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，富世達公司（6805）已在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，富世達成立於2001年6月間，為奇鋐科技轉投資事業，董事長黃祖模，主要產品是3C電子產品組件，送件時資本額為3億8,181萬元。富世達2019年業績，營收8億6,525萬元，稅前盈餘3,570萬元，每股盈餘1.0元。 (工商 ) #奇鋐 #世達 #櫃買中心 #申請 #登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣錠股票及轉換債 11/11改為預收款券 17:392020/11/10 財經 興勤三率三升 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 中資偽裝外資 金管會擬防堵 04:092020/11/10 財經要聞 台積聯電回軟 傳金力撐 台股拉回13,081 14:252020/11/10 財經 逾200年金山慈護宮漏水 將重建 04:092020/11/10 地方新聞 1分鐘讀財經》外資潮回補半導體 台股萬三變地板 08:082020/11/10 財經 《半導體》南茂10月營收衝新高 全年成長估優於預期 17:382020/11/10 財經 節慶效應助攻 乾杯10月營收年增10.99％創歷史同期新高 17:102020/11/10 財經 《傳產》排隊名店進駐房價有撐 藏壽司專愛開在這裡 11:072020/11/10 財經 《航運股》台驊投控10月營收創次高 前10月超越去年全年 08:182020/11/10 財經 財經熱門新聞 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 美股不再全面飆漲？關鍵數據曝光 科技股光環褪色 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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