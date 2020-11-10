29歲倪暄（林倪亘）是中華職棒樂天桃猿隊「Rakuten Girls」人氣王之一，性感九頭身的她近期從啦啦隊女神受邀加入李懿的網路節目《懿想天開》，更是在今(10)日出版了《倪式暄言》寫真書，讓人氣持續爆棚。

甜美性感九頭身女神倪暄，擁有逆天長腿和甜美臉蛋，千呼萬喚終於推出第一本實體寫真書，有著甜美的笑容與勻稱的身材，再加上充滿活力與落落大方的個性吸引許多忠實粉絲，也難怪會被稱為「療癒系女神」！平易近人鄰家感的她有著很好相處的特質，同時也有著出色的才藝，除了擅長跳舞外，連主持、爵士鼓、日語也都難不倒她。

《倪式暄言》寫真書由攝影師莉奈掌鏡，為倪暄設計了幾個特殊的拍攝主題，主要還是以生活化的情境呈現，書中除了情侶間出遊渡假，鄉間小路的浪漫，溫泉泡湯濕淋淋的畫面，也挑戰前所未有的極大尺度。更讓倪暄做了各種家務，從修理電風扇、洗衣服、曬衣服、刷馬桶，連上廁所、發燒生病的情境也都出現，倪暄情境式的畫面充分展現性感害羞的一面。

在 Instagram 查看這則貼文 倪暄 Eli（@eli_o528）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 11:11 張貼

《倪式暄言》倪暄寫真書11/10正式上市，購買本書隨機投入全新未曝光倪暄性感海報1張(共2款隨機投入1款)，特裝版更有兩款倪暄抱枕套(共2款隨機投入1款)，想收集的朋友們可不能錯過了！

(中時新聞網)