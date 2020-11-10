頭份市中正路騎樓整平工程，將騎樓階梯全面去除，改成斜面，以利輪椅或是娃娃車通行。（謝明俊攝）

頭份市中正路騎樓整平工程，將騎樓階梯全面去除，改成斜面，以利輪椅或是娃娃車通行。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動騎樓整平計畫，第8期選定頭份市中正路兩側進行，起先因部分商家不明瞭計畫內容反對，經承辦人員一再解說，以及縣議員黎煥強全力溝通，讓多數商家同意施工，目前工程已近完工，商家對完整一新的騎樓感到滿意，甚至還有反對商家事後後悔，要求縣府在未來規畫補平。

苗栗縣政府工商發展處推動都市街景重建，騎樓整平計畫，至目前已邁入第8期，前6期是先從苗栗市區開始，第7期選定竹南博愛街試行，成果受到肯定，原本第8期仍然選定在竹南施作，但在頭份出身的縣議員黎煥強強力爭取下，縣府同意改在頭份市施作。

縣府選定頭份市最重要的幹道中正路施作，路段則涵蓋上公園至下公園間中正路兩側，總經費約440餘萬元，在調查沿路商家意願初期，不少商家因不明暸騎樓整平計畫的用意和效果，而予拒絕，承辦的使用管理科科長余美榮帶著承辦科員，與黎煥強挨家挨戶的向商家解說計畫，才獲得多數商家同意施作。

為了不影響沿路商家營業，所以縣府要求承辦廠商必須即拆即做，務必在最短時間內完成各商店門前騎樓整平施工，目前，完工路面已達9成以上，預計在月底前全面完工。

騎樓整平計畫採取全新的鋪面，並將騎樓前與路面接壤處全改成斜坡，據使用管理科長余美榮指出，騎樓整計畫最主要的目的，就是將騎樓全面改成無階平面，方便長輩輪椅及娃娃車行進，並且將全部鋪面花色樣式統一，讓整體街道景觀呈現一致明亮。

一家服飾店的女店東就對這成果相當滿意，不僅方便市民來往，也讓整體街道景觀變漂亮，部分當初反對施工的商家，見到完工後街道景觀改變後感到後悔，要求縣府未來要規畫補足未施作部分。

(中時 )