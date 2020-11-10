2020台北國際攝影節特別企畫以「回溯／真實與擬真之間」為題徵件的《台灣攝影之星大賽》，共有58人（件）報名，透過此徵件展，企圖呈現台灣當代攝影的新脈絡與對未來攝影的展望。

《台灣攝影之星大賽》評審小組包括總策展人蔡文祥，策展人鄧博仁、台藝大教授陳永賢、世新大學副教授曾鈺涓以及來自韓國的視覺藝術家尹洙竫共同組成。「回溯／真實與擬真之間」中，擬真指的不只是虛擬的真實（網路世界），更指的是擬定出的真實生活。評審陳永賢表示，綜觀整體徵件作品的屬性與面向，可以看到創作者大多能跳脫固有刻板印象，並積極努力尋找自己的思考主軸。在表現類型方面，亦可以發現創作者回應真實生活當中所面臨到的真實問題、困境，以及面對自我的真實感受，用影像藝術的表現形式來回應這個社會。

以數位藝術策展觀點出發的曾鈺涓表示，此次擔任攝影大賽的評審，比較關切的是數位時代攝影影像的呈現策略，觀察到參賽者的作品中展現的敘事情境，創造出一個介於真實與虛擬的劇場場景，除了透過影像說故事是攝影創作者的直覺，另一方面，也是身處數位情境的創作者，受到各種社群媒體的影像編輯介面的結果。

來自韓國的視覺藝術家尹洙竫表示，在這次的評選中，特別在意拍攝者對光線、色彩及構圖是否有基本的了解，在拍攝後是否沒有過度編修？作品是否有探討攝影本身的意義？最重要的是整個系列是否有一致性的主題和故事，並具有清晰、獨特的觀點和表達方式。

鄧博仁表示，透過此次徵件賽，試圖找出台灣當今青年攝影創作者影像的獨特性及新意，也期盼找回具有溫度、能打動人心的作品，藉此闢出一條台灣當代影像新脈絡。

活動總策展人蔡文祥表示，攝影是一種觀看的藝術，藉由不同的觀看視角，讓我們了解或體會自身生存環境與社會。在數位時代裡，攝影已經轉換成不同媒介，從生活記錄到思考工具，也唯有透過不斷探索與實驗攝影的可能，才能找到自身的定位。

台灣攝影之星大賽獲選作品將於12月5日至12月13日於中正紀念堂一展廳展出，屆時也將進行頒獎典禮。此次台灣攝影之星獲選名單依報名序號依次為：楊承運、翁睿坤、李𧗤罕、孫筱瑜、李柏毅、陳昆揮、張懿文、楊惠鈞。

(旺報 )