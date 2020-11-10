美國總統大選結果揭曉，由民主黨籍候選人拜登勝出，現任總統川普尋求連任失敗，未料卻緊咬選舉舞弊，並揚言訴諸所有法律手段，不過眼見川普落選，資深媒體人李四端則表示：「世界各國此刻，多半反應是大大鬆了一口氣」。

李四端表示即便川普尋求連任失利，但依舊不肯服輸，甚至揚言要召集群眾大會聲討對手，這也讓外國盟邦領袖相當為難，一方面要和勝利方輸誠，但又怕刺傷還在掌權的輸家，不過加拿大總理率先發出賀電，帶領歐洲國家跟進，至於以色列總理納坦雅胡，則是一昧恭喜拜登和賀錦麗，完全沒有提到總統大選，可以說是用心良苦的兩面討好。

但不論各國如何表態，李四端表示至少世界各國此刻多半反應是鬆了口氣，畢竟川普行事太為自己着想，四年來全球被他翻攪數遍，如今不管換上誰，都能稍作休息喘口氣，讓多年來造成的傷害慢慢癒合。

總統川普至今不承認選舉結果，揚言打法律戰，也讓外界擔憂若到美國總統就職日時，川普仍不願搬出白宮怎麼辦？對此資深媒體人鄭佩芬表示，美國是很現實的國家，屆時川普就是平民百姓，維安人員就能把他弄出去。

(中時新聞網)