大陸打壓下，台灣參與案未列世界衛生大會（WHA）議程，台北市長柯文哲10日在臉書上表示，呼籲大陸，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應互助、齊心抗疫，而非製造障礙，追求健康平權是普世價值，台灣不應被阻擋在世衛門外，健康無國界。

「健康無國界，真理無疆界。」柯說，世界衛生組織憲章所楬櫫的精神與目標「健康是基本人權」，沒有任何人、任何國家應被排除在外，台灣過去曾以觀察員身分參與世衛大會，分享對禽流感、流行病的防治經驗，對全球健康做出實際貢獻。

柯說，如今新冠肺炎疫情嚴峻，很多人正命懸一線，希望能更即時快速的分享此次台灣防堵疫病的成功模式，搶救更多珍貴性命，身為首都的市長及醫師，他要呼籲大陸，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應互助、齊心抗疫，而非製造障礙，追求健康平權是普世價值，更是全球社會共同利益之所在，台灣不應該被阻擋在世衛門外。

(中時 )