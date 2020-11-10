情侶分手務必好聚好散，避免惡言相向，以免分手了還得吃上官司。新北一名男子阿華（化名）因為不爽被女友小真（化名）分手，失去理智的在網路留言破壞對方名聲「我上班妳在家偷人」、「愛情跟金錢騙子」、「妳到底要不要臉」，小真嚇得報警，阿華最後被新北地院判處拘役20天，得易科罰金，落得人財兩失。

判決書指出，阿華因不滿被女友小真分手，竟然基於恐嚇危害女方安全的犯意，在網路上接連張貼有損小真名譽的貼文「我上班你在家偷人，這是你的慣性嗎？」、「給我交代清楚你的行蹤，否則我只好辭職回家監視你，你知道我說到做到」、「你在房間的一些話，不是一般良家女子該說的話」，小真發現後嚇得趕忙向警方報案。

法官認為，阿華因感情糾紛無法克制情緒，散布毀損小真名譽的文字，且迄今未能取得對方的諒解，考量坦承錯誤、家庭經濟狀況，依犯散布文字誹謗罪判處拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

(中時新聞網)